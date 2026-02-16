Decreto energia, in arrivo sconti per famiglie e imprese. Le novità

(Teleborsa) - Attesa questa settimana in Consiglio dei Ministriuddiviso in 12 articoli, il provvedimento contiene misure per ridurre le bollette di. Secondo le prime, non ufficiali, indiscrezioni la sforbiciata oscilla daper l'anno in corso,per il riconoscimento del bonus sociale per le famiglie per l'elettricità. Le risorse, coperte dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) servono a dare un contributo straordinario di 90 euro alle famiglie che hanno il boToccherà all' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) emanare una delibera per la spesa.Per ciascuno degli anni 2026 e 2027,di energia elettrica potranno riconoscere ai propri clienti domestici residenti, purchèun contributoIl cPrevista un'apposita deliberazione da parte di Arera, con le modalità applicative, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto."I temi della competitività sono molti, personalmente e a nome dell'ItaliaLa prossima settimana porteremo in consiglio di ministri misure sull'energia", aveva detto la premiernel punto stampa prima del vertice Ue sulla c