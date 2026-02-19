Dl Energia, Paolo Zangrillo: “Ridurre i costi per tutelare il potere d’acquisto”

(Teleborsa) - "Il decreto legge
varato oggi in Consiglio dei ministri rappresenta un intervento necessario e concreto
per sostenere famiglie e imprese in una fase ancora complessa sul fronte energetico. Alleggerire il peso dei costi significa proteggere il potere d’acquisto dei cittadini
, ma anche difendere la capacità competitiva del nostro sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese che costituiscono l’ossatura dell’economia italiana". Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.
"È una risposta che coniuga responsabilità, pragmatismo e visione
, intervenendo sull’emergenza ma guardando anche al futuro, attraverso investimenti e scelte strategiche in materia di energia. In un contesto internazionale ancora incerto
, continuiamo a lavorare con determinazione per garantire sicurezza e sviluppo, mettendo al centro famiglie, imprese e lavoratori. Un sentito ringraziamento al ministro Pichetto Fratin per l’obiettivo raggiunto", conclude Zangrillo.