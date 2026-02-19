Milano 11:02
Economia
Dl Energia, Paolo Zangrillo: “Ridurre i costi per tutelare il potere d’acquisto”
(Teleborsa) - "Il decreto legge varato oggi in Consiglio dei ministri rappresenta un intervento necessario e concreto per sostenere famiglie e imprese in una fase ancora complessa sul fronte energetico. Alleggerire il peso dei costi significa proteggere il potere d’acquisto dei cittadini, ma anche difendere la capacità competitiva del nostro sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese che costituiscono l’ossatura dell’economia italiana". Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

"È una risposta che coniuga responsabilità, pragmatismo e visione, intervenendo sull’emergenza ma guardando anche al futuro, attraverso investimenti e scelte strategiche in materia di energia. In un contesto internazionale ancora incerto, continuiamo a lavorare con determinazione per garantire sicurezza e sviluppo, mettendo al centro famiglie, imprese e lavoratori. Un sentito ringraziamento al ministro Pichetto Fratin per l’obiettivo raggiunto", conclude Zangrillo.
