PALLADIUM del 29/12/2025

Finanza
PALLADIUM del 29/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre

Seduta molto negativa per il metallo prezioso, che perde terreno, mostrando una discesa del 16,12%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del palladio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.828,7. Primo supporto visto a 1.517,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.413,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
