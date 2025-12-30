PALLADIUM del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre
Seduta molto negativa per il metallo prezioso, che perde terreno, mostrando una discesa del 16,12%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del palladio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.828,7. Primo supporto visto a 1.517,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.413,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)