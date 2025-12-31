Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Andamento piatto per il Dow Jones 30, che propone sul finale un moderato -0,2%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 48.609,8. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 48.245,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 48.124,3, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)