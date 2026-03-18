Milano 12:16
45.365 +1,06%
Nasdaq 17-mar
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Dow Jones 17-mar
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Londra 12:16
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 17/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 17/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Sostanziale invarianza per il Dow Jones 30, che archivia la seduta con un +0,1%.

Le tendenza di medio periodo del Dow Jones 30 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 47.420,9. Supporto stimato a 46.562,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 48.279,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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