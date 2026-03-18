Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo
Sostanziale invarianza per il Dow Jones 30, che archivia la seduta con un +0,1%.
Le tendenza di medio periodo del Dow Jones 30 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 47.420,9. Supporto stimato a 46.562,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 48.279,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)