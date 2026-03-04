Milano 11:29
45.067 +1,35%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:29
10.533 +0,47%
Francoforte 11:29
24.094 +1,27%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 3/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo

Ribasso composto e controllato per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in flessione dello 0,83% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del Dow Jones 30 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 48.168,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 49.166,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 47.836.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
