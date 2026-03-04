Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 3/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo
Ribasso composto e controllato per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in flessione dello 0,83% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del Dow Jones 30 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 48.168,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 49.166,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 47.836.
