Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 9:11
9.949 +0,08%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

GOLD del 30/12/2025

Finanza
GOLD del 30/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo giallo, che in chiusura evidenzia un timido +0,19%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 4.470,7. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 4.268,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 4.198,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
