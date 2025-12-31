New York: movimento negativo per Western Digital

(Teleborsa) - Retrocede la società che si occupa di archiviazione dei dati
, con un ribasso del 2,20%.
Lo scenario su base settimanale di Western Digital
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nel settore dei dischi rigidi
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 175,4 USD. Primo supporto visto a 170,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 168,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)