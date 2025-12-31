Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 18:46
25.389 -0,29%
Dow Jones 18:46
48.215 -0,32%
Londra 13:35
9.931 -0,09%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

New York: movimento negativo per Western Digital

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Western Digital
(Teleborsa) - Retrocede la società che si occupa di archiviazione dei dati, con un ribasso del 2,20%.

Lo scenario su base settimanale di Western Digital rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nel settore dei dischi rigidi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 175,4 USD. Primo supporto visto a 170,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 168,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```