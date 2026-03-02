Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

New York: si concentrano le vendite su Western Digital

Migliori e peggiori, In breve
Si muove verso il basso la società che si occupa di archiviazione dei dati, con una flessione del 3,41%.
