SILVER del 30/12/2025

Finanza
SILVER del 30/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo attestandosi a 76,26.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 79,78, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 72,11. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 87,45.


Ufficio Studi Teleborsa
