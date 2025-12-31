SILVER del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Ottima performance per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo attestandosi a 76,26.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 79,78, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 72,11. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 87,45.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)