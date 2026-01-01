GOLD del 31/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre
Giornata fiacca per il metallo giallo, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,55%.
Le implicazioni di medio periodo dell'oro confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4.460,1 con primo supporto visto a 4.242,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4.170,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)