Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 18:26
25.191 -0,23%
Dow Jones 18:26
48.211 +0,31%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,2%)

Il DAX termina le contrattazioni a 24.539,34 punti

Chiude sulla parità Francoforte, che propone sul finale un +0,2% e archivia gli scambi a 24.539,34 punti.
