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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,05%)

Il DAX termina le contrattazioni a 24.350,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,05%)
Chiude sulla parità Francoforte, che propone sul finale un +0,05% e archivia gli scambi a 24.350,28 punti.
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