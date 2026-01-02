Milano 11:41
Migliori e peggiori
Londra: rally per Fresnillo
(Teleborsa) - Protagonista il leader mondiale dell'argento, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,68%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Fresnillo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,46 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
