Londra: rally per Fresnillo

(Teleborsa) - Protagonista il leader mondiale dell'argento
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,68%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Fresnillo
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,46 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)