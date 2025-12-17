Milano 15:51
44.246 +0,58%
Nasdaq 15:51
25.055 -0,31%
Dow Jones 15:51
48.331 +0,45%
Londra 15:51
9.840 +1,61%
Francoforte 15:51
24.083 +0,02%

Londra: scambi in positivo per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Fresnillo
Rialzo marcato per il leader mondiale dell'argento, che tratta in utile del 2,94% sui valori precedenti.
Condividi
```