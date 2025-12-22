Milano 17:35
Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Fresnillo
Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento, in guadagno del 2,33% sui valori precedenti.
