New York: balza in avanti Goldman Sachs

banca d'affari americana

Dow Jones

Goldman Sachs

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,87%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 912,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 888,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 872,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)