Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 20:26
25.216 -0,14%
Dow Jones 20:26
48.316 +0,53%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

New York: balza in avanti Goldman Sachs

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la banca d'affari americana, che guadagna bene, con una variazione del 2,87%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento di Goldman Sachs subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Goldman Sachs. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 912,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 888,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 872,7.

