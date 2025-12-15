Milano
17:35
44.117
+1,39%
Nasdaq
20:25
25.127
-0,28%
Dow Jones
20:25
48.381
-0,16%
Londra
17:35
9.751
+1,06%
Francoforte
17:35
24.230
+0,18%
Lunedì 15 Dicembre 2025, ore 20.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Vola a New York Akamai Technologies
Vola a New York Akamai Technologies
Migliori e peggiori
,
In breve
15 dicembre 2025 - 16.10
Rialzo per il
provider americano di piattaforme internet per l'e-business
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,66%.
Condividi
Leggi anche
New York: andamento negativo per Akamai Technologies
New York: sviluppi positivi per Akamai Technologies
New York: rosso per Akamai Technologies
New York: andamento negativo per Tyler Technologies
Argomenti trattati
New York
(375)
Titoli e Indici
Akamai Technologies
+1,72%
Altre notizie
New York: amplia il rialzo Keysight Technologies
New York: seduta difficile per Uber Technologies
New York: in calo Uber Technologies
New York: netto calo registrato da Uber Technologies
New York: giornata depressa per Uber Technologies
New York: seduta molto difficile per Uber Technologies
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto