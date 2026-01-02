Milano 16:21
New York: movimento negativo per Intuit

(Teleborsa) - Pressione sulla società produttrice di software finanziari, che tratta con una perdita del 3,36%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Intuit rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società statunitense di software. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 654,6 USD, con il supporto più immediato individuato in area 631,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 623,3.

