Milano
17:35
45.764
+0,76%
Nasdaq
22:00
24.702
-0,13%
Dow Jones
22:00
49.533
+0,07%
Londra
17:35
10.556
+0,79%
Francoforte
17:35
24.998
+0,80%
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 23.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Intuit in discesa a New York
Intuit in discesa a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
17 febbraio 2026 - 18.00
Scende sul mercato la
società produttrice di software finanziari
, che soffre con un calo del 4,54%.
Condividi
Leggi anche
New York: giornata depressa per Intuit
Pesante sul mercato di New York Intuit
New York: Intuit scende verso 487,6 USD
New York: al centro degli acquisti Intuit
Titoli e Indici
Intuit
-5,19%
Altre notizie
New York: positiva la giornata per Intuit
Crolla a New York Intuit
Pesante sul mercato di New York Intuit
New York: brusca correzione per Intuit
New York: in perdita Intuit
New York: giornata depressa per Intuit
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto