Milano 17:35
44.468 -3,92%
Nasdaq 22:00
24.720 -1,09%
Dow Jones 22:00
48.501 -0,83%
Londra 17:40
10.484 -2,75%
Francoforte 17:35
23.791 -3,44%

New York: positiva la giornata per Intuit

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per Intuit
Seduta positiva per la società produttrice di software finanziari, che avanza bene del 3,33%.
Condividi
```