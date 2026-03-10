New York: netto calo registrato da ServiceNow

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale
, che passa di mano in perdita del 4,52%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ServiceNow
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ServiceNow
rispetto all'indice.
Tecnicamente, ServiceNow
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 120,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 113,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 127,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)