Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:25
25.008 +0,16%
Dow Jones 20:25
47.822 +0,17%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

New York: netto calo registrato da ServiceNow

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che passa di mano in perdita del 4,52%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ServiceNow evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ServiceNow rispetto all'indice.


Tecnicamente, ServiceNow è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 120,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 113,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 127,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
