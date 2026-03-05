Milano 17:35
New York: allunga il passo ServiceNow

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che mostra una salita bruciante del 6,23% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ServiceNow evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ServiceNow rispetto all'indice.


La situazione di medio periodo di ServiceNow resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 123,5 USD. Supporto visto a quota 116,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 130,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
