Milano 16:21
45.278 +0,74%
Nasdaq 16:21
25.336 +0,34%
Dow Jones 16:21
47.991 -0,15%
Londra 16:21
9.962 +0,31%
Francoforte 16:21
24.488 -0,01%

New York: positiva la giornata per Nvidia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il chipmaker, che guadagna bene, con una variazione del 3,16%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nvidia più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società di chip. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Nvidia evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 193,7 USD. Primo supporto a 190,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 188,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
