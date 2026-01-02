Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 20:28
25.217 -0,13%
Dow Jones 20:28
48.323 +0,54%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

New York: vendite diffuse su Autodesk

Migliori e peggiori
New York: vendite diffuse su Autodesk
(Teleborsa) - Ribasso per la software house statunitense, che passa di mano in perdita del 4,23%.

Lo scenario su base settimanale di Autodesk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Autodesk segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 278,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 292,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 273,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```