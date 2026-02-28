Pioggia di vendite a Wall Street

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,05% sul Dow Jones
, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l'S&P-500
, che ha perso lo 0,43%, chiudendo a 6.879 punti.
Sotto la parità il Nasdaq 100
, che mostra un calo dello 0,30%; sulla stessa linea, leggermente negativo l'S&P 100
(-0,59%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario
(+1,77%), energia
(+1,68%) e beni di consumo per l'ufficio
(+1,51%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti informatica
(-2,17%) e finanziario
(-1,99%).
Sul fronte geopolitico, nel fine settimana attacchi coordinati statunitensi-israeliani hanno ucciso la Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Merck
(+3,79%), Verizon Communication
(+2,56%), United Health
(+2,31%) e Amgen
(+2,28%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su American Express
, che ha chiuso a -7,88%.
Sensibili perdite per Goldman Sachs
, in calo del 7,47%.
In apnea Nvidia
, che arretra del 4,16%.
Si concentrano le vendite su Apple
, che soffre un calo del 3,21%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Netflix
(+13,89%), Autodesk
(+5,31%), Diamondback Energy
(+4,25%) e Intuit
(+3,72%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Zscaler
, che ha chiuso a -12,21%.
Tonfo di Atlassian
, che mostra una caduta del 5,41%.
Lettera su Shopify
, che registra un importante calo del 4,14%.
Scende Nvidia
, con un ribasso del 4,16%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Lunedì 02/03/2026
15:45 USA
: PMI manifatturiero (preced. 52,4 punti)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (preced. 52,6 punti) Mercoledì 04/03/2026
14:15 USA
: Occupati ADP (preced. 22K unità)
15:45 USA
: PMI composito (preced. 53 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (preced. 52,7 punti)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (preced. 53,8 punti)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 15,99 Mln barili).