Milano 17:04
46.163 -2,22%
Nasdaq 17:04
24.869 -0,37%
Dow Jones 17:04
48.845 -0,27%
Londra 17:04
10.778 -1,22%
Francoforte 17:03
24.650 -2,51%

Pioggia di vendite a Wall Street

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,05% sul Dow Jones, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l'S&P-500, che ha perso lo 0,43%, chiudendo a 6.879 punti.

Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,30%; sulla stessa linea, leggermente negativo l'S&P 100 (-0,59%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario (+1,77%), energia (+1,68%) e beni di consumo per l'ufficio (+1,51%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti informatica (-2,17%) e finanziario (-1,99%).

Sul fronte geopolitico, nel fine settimana attacchi coordinati statunitensi-israeliani hanno ucciso la Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei.
Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Merck (+3,79%), Verizon Communication (+2,56%), United Health (+2,31%) e Amgen (+2,28%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su American Express, che ha chiuso a -7,88%.

Sensibili perdite per Goldman Sachs, in calo del 7,47%.

In apnea Nvidia, che arretra del 4,16%.

Si concentrano le vendite su Apple, che soffre un calo del 3,21%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Netflix (+13,89%), Autodesk (+5,31%), Diamondback Energy (+4,25%) e Intuit (+3,72%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Zscaler, che ha chiuso a -12,21%.

Tonfo di Atlassian, che mostra una caduta del 5,41%.

Lettera su Shopify, che registra un importante calo del 4,14%.

Scende Nvidia, con un ribasso del 4,16%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:

Lunedì 02/03/2026
15:45 USA: PMI manifatturiero (preced. 52,4 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (preced. 52,6 punti)

Mercoledì 04/03/2026
14:15 USA: Occupati ADP (preced. 22K unità)
15:45 USA: PMI composito (preced. 53 punti)
15:45 USA: PMI servizi (preced. 52,7 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (preced. 53,8 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 15,99 Mln barili).
