Pioggia di vendite a Wall Street

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,05% sul, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,43%, chiudendo a 6.879 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,30%; sulla stessa linea, leggermente negativo l'(-0,59%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,77%),(+1,68%) e(+1,51%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,17%) e(-1,99%).Sul fronte geopolitico, nel fine settimana attacchi coordinati statunitensi-israeliani hanno ucciso la Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei.del Dow Jones,(+3,79%),(+2,56%),(+2,31%) e(+2,28%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,88%.Sensibili perdite per, in calo del 7,47%.In apnea, che arretra del 4,16%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,21%.Al top tra i, si posizionano(+13,89%),(+5,31%),(+4,25%) e(+3,72%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,21%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,41%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,14%.Scende, con un ribasso del 4,16%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI manifatturiero (preced. 52,4 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 52,6 punti)14:15: Occupati ADP (preced. 22K unità)15:45: PMI composito (preced. 53 punti)15:45: PMI servizi (preced. 52,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (preced. 53,8 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 15,99 Mln barili).