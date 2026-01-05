Milano
14:45
45.695
+0,71%
Nasdaq
2-gen
25.206
0,00%
Dow Jones
2-gen
48.382
+0,66%
Londra
14:45
9.985
+0,34%
Francoforte
14:45
24.695
+0,63%
Lunedì 5 Gennaio 2026, ore 15.01
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,58%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,58%
Il DAX inizia le contrattazioni a 24.681,35 punti
In breve
,
Finanza
05 gennaio 2026 - 09.04
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,58%, che esordisce a 24.681,35 punti.
Argomenti trattati
Borsa
(555)
·
Francoforte
(79)
Titoli e Indici
Germany DAX
+0,63%
