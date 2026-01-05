Francoforte: amplia l'ascesa Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che tratta in rialzo del 6,49%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Rheinmetall AG
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,71%, rispetto a +1,8% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
L'esame di breve periodo di Rheinmetall AG
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.720,3 Euro e primo supporto individuato a 1.685,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.754,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)