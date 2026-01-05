Milano 14:49
Francoforte: amplia l'ascesa Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che tratta in rialzo del 6,49%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Rheinmetall AG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,71%, rispetto a +1,8% dell'indice della Borsa di Francoforte).


L'esame di breve periodo di Rheinmetall AG classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.720,3 Euro e primo supporto individuato a 1.685,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.754,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
