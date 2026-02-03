Milano 11:37
46.455 +0,98%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:37
10.328 -0,13%
Francoforte 11:37
24.899 +0,41%

Francoforte: performance negativa per Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per Hellofresh, che presenta una flessione del 3,69%.
