Francoforte: scambi al rialzo per Bechtle

(Teleborsa) - Balza in avanti Bechtle, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bechtle più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Bechtle rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45,15 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 45,85.

