Francoforte: scambi al rialzo per Bechtle

(Teleborsa) - Balza in avanti Bechtle
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bechtle
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Bechtle
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45,15 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 45,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)