Francoforte: andamento negativo per Bechtle

(Teleborsa) - Pressione su Bechtle, che tratta con una perdita dell'1,90%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bechtle, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 33,69 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 34,65. Il peggioramento di Bechtle è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 33,33.

