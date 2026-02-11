Milano 13:04
46.371 -0,92%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:04
10.426 +0,69%
Francoforte 13:04
24.943 -0,18%

Francoforte: andamento negativo per Bechtle

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Bechtle
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Bechtle, che presenta una flessione del 2,37% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bechtle, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Bechtle, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 35,1 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 35,88 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 34,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```