Londra: in calo Beazley

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società assicurativa inglese, in flessione del 2,63% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Beazley, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Beazley suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,855 sterline con tetto rappresentato dall'area 8,155. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,755.

