Londra: in calo Beazley

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società assicurativa inglese
, in flessione del 2,63% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Beazley
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Beazley
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,855 sterline con tetto rappresentato dall'area 8,155. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,755.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)