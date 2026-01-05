New York: giornata depressa per Insmed

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare
, con una flessione del 3,75%.
La tendenza ad una settimana di Insmed
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 168,6 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 174,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 179,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)