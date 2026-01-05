Milano 5-gen
New York: giornata depressa per Insmed

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, con una flessione del 3,75%.

La tendenza ad una settimana di Insmed è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 168,6 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 174,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 179,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
