New York: peggiora APA Corporation

(Teleborsa) - Si muove in perdita la holding attiva nel campo dell'energia
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,40% sui valori precedenti.
Il trend di APA Corporation
mostra un andamento in sintonia con quello dell'S&P-500
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di APA Corporation
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25,21 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,37. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,04.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)