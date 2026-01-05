New York: peggiora APA Corporation

holding attiva nel campo dell'energia

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,40% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello dell'. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25,21 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,37. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,04.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)