Milano 17:01
45.687 -2,04%
Nasdaq 17:01
24.539 -1,42%
Dow Jones 17:01
48.918 -1,18%
Londra 17:01
10.303 -0,95%
Francoforte 17:01
24.382 -0,90%

FMC Corporation in discesa a New York

Retrocede molto la società statunitense di scienze agrarie, che esibisce una variazione percentuale negativa del 19,78%.
