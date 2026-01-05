New York: preme sull'acceleratore Schlumberger

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di servizi di ingegneria, esplorazione e produzione di petrolio e gas
, che scambia in rialzo del 7,86%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Schlumberger
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,74%, rispetto a -0,39% dell'indice del basket statunitense
).
Le implicazioni di breve periodo di Schlumberger
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 43,78 USD. Possibile una discesa fino al bottom 42,97. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 44,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)