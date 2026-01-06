Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

Migliori e peggiori, Trasporti, Turismo
New York: preme sull'acceleratore Royal Caribbean Cruises
(Teleborsa) - Rialzo per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,52%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Royal Caribbean Cruises rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Royal Caribbean Cruises confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 300,5 USD con primo supporto visto a 286,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 277,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
