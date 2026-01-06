New York: preme sull'acceleratore Royal Caribbean Cruises

seconda più grande compagnia di crociere al mondo

(Teleborsa) - Rialzo per la, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,52%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 300,5 USD con primo supporto visto a 286,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 277,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)