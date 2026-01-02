Milano 16:21
New York: preme sull'acceleratore Lam Research

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che tratta in rialzo del 6,09%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lam Research rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Lam Research confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 183,4 USD con primo supporto visto a 178,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 175,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
