New York: preme sull'acceleratore Lam Research

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che tratta in rialzo del 6,09%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lam Research
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Lam Research
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 183,4 USD con primo supporto visto a 178,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 175,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)