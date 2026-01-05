Milano 15:04
45.691 +0,70%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:04
9.976 +0,25%
Francoforte 15:04
24.716 +0,72%

PALLADIUM del 4/01/2026

Finanza
PALLADIUM del 4/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 gennaio

Giornata fiacca per il metallo prezioso, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,33%.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 1.692,3 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 1.597,2 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del palladio è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 1.692,3.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
