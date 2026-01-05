PALLADIUM del 4/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 gennaio
Giornata fiacca per il metallo prezioso, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,33%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 1.692,3 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 1.597,2 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del palladio è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 1.692,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)