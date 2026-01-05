Pesante sul mercato di New York Diamondback Energy

produttore americano di petrolio e gas naturale

Nasdaq 100

Diamondback Energy

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il, che esibisce una perdita secca del 4,38% sui valori precedenti.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 151,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 142,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 160,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)