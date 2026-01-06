Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

Axon Enterprise, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori
Axon Enterprise, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,19%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Axon Enterprise rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 640,1 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 605,2. L'equilibrata forza rialzista di Axon Enterprise è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 675.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```