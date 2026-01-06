Milano 14:41
45.987 +0,30%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:41
10.108 +1,03%
Francoforte 14:41
24.946 +0,31%

Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Media
Si muove in retromarcia l'indice del settore Media europeo, che scivola a 302,52 punti.
Condividi
```