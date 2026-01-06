New York: balza in avanti Nvidia

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del chipmaker
, con una variazione percentuale dell'1,95%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Nvidia
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,9%, rispetto a +1,39% dell'indice americano
).
L'andamento di breve periodo della società di chip
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 192,9 USD e supporto a 189,9. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 195,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)