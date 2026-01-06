Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

New York: balza in avanti Nvidia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del chipmaker, con una variazione percentuale dell'1,95%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Nvidia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,9%, rispetto a +1,39% dell'indice americano).


L'andamento di breve periodo della società di chip mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 192,9 USD e supporto a 189,9. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 195,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
