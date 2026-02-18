New York: nuovo spunto rialzista per Nvidia

chipmaker

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,39%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 187,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 190,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 186.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)