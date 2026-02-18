Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:12
25.023 +1,30%
Dow Jones 18:12
49.848 +0,64%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: nuovo spunto rialzista per Nvidia

(Teleborsa) - Balza in avanti il chipmaker, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,39%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nvidia rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società di chip, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 187,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 190,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 186.

