New York: movimento negativo per Chevron

colosso petrolifero statunitense

gigante oil di San Ramon

Dow Jones

Chevron

Chevron

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 3,23% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 163 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 156,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 169,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)