New York: movimento negativo per Chevron
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso petrolifero statunitense, che presenta una flessione del 3,23% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del gigante oil di San Ramon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Chevron rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Chevron è in rafforzamento con area di resistenza vista a 163 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 156,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 169,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
