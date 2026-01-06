New York: movimento negativo per Chevron

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso petrolifero statunitense
, che presenta una flessione del 3,23% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del gigante oil di San Ramon
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Chevron
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Chevron
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 163 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 156,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 169,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)