New York: calo per Chevron

colosso petrolifero statunitense

Dow Jones

gigante oil di San Ramon

Chevron

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo dell'1,98%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 187,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 183,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 191,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)