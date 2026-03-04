Milano 17:35
New York: calo per Chevron

(Teleborsa) - Rosso per il colosso petrolifero statunitense, che sta segnando un calo dell'1,98%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del gigante oil di San Ramon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Chevron è in rafforzamento con area di resistenza vista a 187,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 183,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 191,3.

