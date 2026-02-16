Chevron si aggiudica quattro concessioni offshore per blocchi esplorativi in ??Grecia

Chevron Corporation

(Teleborsa) -, tramite le sue quattro filiali olandesi, insieme a, ha firmatocon lache consentiranno l'. Due blocchi si trovano a sud die gli altri due all'interno delIl consorzio aggiudicato, in cuidetiene unae HELLENiQ ENERGY del 30%, è stato selezionato a seguito di unaindetta dal governo greco nel 2025.In base ai termini dei contratti di locazione, il consorzio completerà i2D e 3D nella prima fase dei contratti, per valutare ildelle aree.I contratti di locazione sono ora soggetti allaChevron ha già un presenza importante nell'area mediterranea. I suoi asset, infatti, includonoattualmente in fase di sviluppo. Inoltre Chevron operae partecipa a una joint venture nel Mar Mediterraneo.Lo scorso 11 febbraio 2026, Chevron si è aggiudicata l', che fa seguito alla firma di un Memorandum d'Intesa per valutare il potenziale di sviluppo ed esplorazione onshore in Libia. Sempre a febbraio, Chevron ha ottenuto MoU con Turchia e Siria per valutare le opportunità.