Milano 14:24
45.599 +0,37%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 14:24
10.476 +0,29%
Francoforte 14:24
24.917 +0,01%

Chevron si aggiudica quattro concessioni offshore per blocchi esplorativi in ??Grecia

Rafforza la presenta nell'area del Mediterraneo

Energia, Finanza
Chevron si aggiudica quattro concessioni offshore per blocchi esplorativi in ??Grecia
(Teleborsa) - Chevron Corporation, tramite le sue quattro filiali olandesi, insieme a HELLENiQ ENERGY, ha firmato contratti di locazione con la Repubblica Ellenica che consentiranno l'esplorazione di quattro blocchi al largo della Grecia. Due blocchi si trovano a sud di Creta e gli altri due all'interno del Peloponneso.

Il consorzio aggiudicato, in cui Chevron detiene una partecipazione operativa del 70% e HELLENiQ ENERGY del 30%, è stato selezionato a seguito di una gara d'appalto internazionale indetta dal governo greco nel 2025.

In base ai termini dei contratti di locazione, il consorzio completerà i programmi di esplorazione sismica 2D e 3D nella prima fase dei contratti, per valutare il potenziale idrocarburico delle aree.

I contratti di locazione sono ora soggetti alla ratifica del Parlamento greco.

Chevron ha già un presenza importante nell'area mediterranea. I suoi asset, infatti, includono due giacimenti di gas al largo di Israele e un giacimento di gas al largo di Cipro attualmente in fase di sviluppo. Inoltre Chevron opera due blocchi esplorativi in Egitto e partecipa a una joint venture nel Mar Mediterraneo.

Lo scorso 11 febbraio 2026, Chevron si è aggiudicata l'appalto per un blocco onshore in Libia, che fa seguito alla firma di un Memorandum d'Intesa per valutare il potenziale di sviluppo ed esplorazione onshore in Libia. Sempre a febbraio, Chevron ha ottenuto MoU con Turchia e Siria per valutare le opportunità.
Condividi
```