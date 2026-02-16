Chevron si aggiudica quattro concessioni offshore per blocchi esplorativi in ??Grecia

(Teleborsa) - Chevron Corporation
, tramite le sue quattro filiali olandesi, insieme a HELLENiQ ENERGY
, ha firmato contratti di locazione
con la Repubblica Ellenica
che consentiranno l'esplorazione di quattro blocchi al largo della Grecia
. Due blocchi si trovano a sud di Creta
e gli altri due all'interno del Peloponneso
.
Il consorzio aggiudicato, in cui Chevron
detiene una partecipazione operativa del 70%
e HELLENiQ ENERGY del 30%, è stato selezionato a seguito di una gara d'appalto internazionale
indetta dal governo greco nel 2025.
In base ai termini dei contratti di locazione, il consorzio completerà i programmi di esplorazione sismica
2D e 3D nella prima fase dei contratti, per valutare il potenziale idrocarburico
delle aree.
I contratti di locazione sono ora soggetti alla ratifica del Parlamento greco
.
Chevron ha già un presenza importante nell'area mediterranea. I suoi asset, infatti, includono due giacimenti di gas al largo di Israele
e un giacimento di gas al largo di Cipro
attualmente in fase di sviluppo. Inoltre Chevron opera due blocchi esplorativi in Egitto
e partecipa a una joint venture nel Mar Mediterraneo.
Lo scorso 11 febbraio 2026, Chevron si è aggiudicata l'appalto per un blocco onshore in Libia
, che fa seguito alla firma di un Memorandum d'Intesa per valutare il potenziale di sviluppo ed esplorazione onshore in Libia. Sempre a febbraio, Chevron ha ottenuto MoU con Turchia e Siria per valutare le opportunità.