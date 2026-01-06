Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

New York: nuovo spunto rialzista per Nvidia

Migliori e peggiori, In breve
Seduta vivace oggi per il chipmaker, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.
