Milano 14:51
45.999 +0,33%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:51
10.112 +1,08%
Francoforte 14:51
24.939 +0,28%

Parigi: andamento rialzista per Michelin

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso dei pneumatici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Michelin evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dei pneumatici rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 29,58 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 28,93. L'equilibrata forza rialzista di Michelin è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 30,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
