Parigi: andamento rialzista per Michelin

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso dei pneumatici
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Michelin
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dei pneumatici
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 29,58 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 28,93. L'equilibrata forza rialzista di Michelin
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 30,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)